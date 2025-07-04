«Покойся с миром, легенда»: Тарантино узнал о смерти звездного актера из своих фильмов

Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни в своем доме в Малибу утром 3 июля. Полицейские прибыли по вызову 911 и обнаружили актера без признаков жизни. Менеджер актера Рон Смит подтвердил в электронном письме, что причиной смерти стала остановка сердца.