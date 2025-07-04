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«Покойся с миром, легенда»: Тарантино узнал о смерти звездного актера из своих фильмов

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино узнал о смерти голливудского актера Майкла Мэдсена, который часто играл харизматичных плохих парней в его боевиках. В своем прощальном слове Тарантино назвал актера «легендой».

Новость о смерти Мэдсена дошла до Тарантино, в фильмах которого актер сыграл звездные роли.

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино узнал о смерти голливудского актера Майкла Мэдсена, который часто играл харизматичных плохих парней в его боевиках. В своем прощальном слове Тарантино назвал актера «легендой».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Убить Билла", потеря сына и внезапная смерть: чем запомнилась звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен.

«Покойся с миром, Майкл Мэдсен, легенда. К сожалению, скончался сегодня в возрасте 67 лет», — написал Тарантино в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни в своем доме в Малибу утром 3 июля. Полицейские прибыли по вызову 911 и обнаружили актера без признаков жизни. Менеджер актера Рон Смит подтвердил в электронном письме, что причиной смерти стала остановка сердца.