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Трамп: Иран готов проводить переговоры с США напрямую

Трамп уточнил, что США не хотят «вредить» иранской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что яранская сторона якобы готова проводить переговоры «напрямую».

Кроме того, он уточнил, что США не хотят «вредить» Тегерану.

«Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.

Напомним, замглавы Министерства иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что посредники предоставили иранской стороны сведения о том, что Вашингтон планирует возобновить переговоры. При этом, по его словам, Соединённым Штатам следует обеспечить «ненападение» на Иран.

Израильская сторона начала операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. К ударам присоединились Соединённые Штаты, атаковав ядерные объекты в Иране.

Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре. Затем стороны договорились о заключении перемирия.

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