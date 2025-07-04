Трамп: Иран готов проводить переговоры с США напрямую

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что яранская сторона якобы готова проводить переговоры «напрямую».
Кроме того, он уточнил, что США не хотят «вредить» Тегерану.
«Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.
Напомним, замглавы Министерства иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что посредники предоставили иранской стороны сведения о том, что Вашингтон планирует возобновить переговоры. При этом, по его словам, Соединённым Штатам следует обеспечить «ненападение» на Иран.
Израильская сторона начала операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. К ударам присоединились Соединённые Штаты, атаковав ядерные объекты в Иране.
Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре. Затем стороны договорились о заключении перемирия.