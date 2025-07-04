В Иркутске на улице Желябова отреставрируют объект культурного наследия

— Дом интересен тем, что с момента строительства и фактически до 1917 года в нем проживала одна и та же директриса. Потом там была спортивная школа и ясли. И последнее учреждение некрасиво обошлось с домом несколько лет назад. Он был ободран, декор снят, и заброшен, — поделилась советник отдела охраны памятников архитектуры службы по ОКН региона Елена Иванова.