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В Иркутске на улице Желябова отреставрируют объект культурного наследия

Дом Хаминова восстановят к концу 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре отреставрируют и восстановится Дом Хаминова, который находится по адресу улица Желябова, 4. Это здание является объектом культурного наследия, который был построен в конце 19 века. Об этом КП-Иркутск рассказали в службе по охране ОКН Иркутской области.

— Дом интересен тем, что с момента строительства и фактически до 1917 года в нем проживала одна и та же директриса. Потом там была спортивная школа и ясли. И последнее учреждение некрасиво обошлось с домом несколько лет назад. Он был ободран, декор снят, и заброшен, — поделилась советник отдела охраны памятников архитектуры службы по ОКН региона Елена Иванова.

Новый собственник восстановит первоначальный цвет здания — светло-бежевый и голубые тона, будут и наличники и деревянные кружева. Внутри постройки будет ретропроводка и двери под старину. Натуральные исторические элементы, по первоначальным данным, удастся восстановить в объеме 30%.

За неделю постройку уже разобрали, затем сделали котлован под строительство нового цоколя, само здание возведут из лиственничной породы и восстановленной древесины. Полностью восстановить дом планируют к концу 2025 года.