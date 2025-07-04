Россияне имеют право на больничный даже после увольнения: как получить выплаты

Так, бывший работник не должен быть трудоустроен, если он рассчитывает на выплаты. Кроме того, уточнил эксперт, льготы доступны лишь в течение месяца. В этом случае первые три дня больничного будут оплачены прошлым работодателем. Остальные затраты берет на себя Социальный фонд, добавил доцент.