Россияне имеют право на больничный даже после увольнения: как получить выплаты

Работники, заболевшие в течение месяца после увольнения, могут получить пособия по временной нетрудоспособности. Однако бывший сотрудник должен соблюсти несколько условий. О них напомнил россиянам доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, цитирует «Прайм».
Так, бывший работник не должен быть трудоустроен, если он рассчитывает на выплаты. Кроме того, уточнил эксперт, льготы доступны лишь в течение месяца. В этом случае первые три дня больничного будут оплачены прошлым работодателем. Остальные затраты берет на себя Социальный фонд, добавил доцент.
«Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка», — сообщил Игорь Балынин.
В России, между тем, вводят ежегодную семейную ипотеку. Она начнет действовать с 2026 года. Мера коснется семей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека.