Власти высказались об идее отменить ОГЭ в России

Ранее в Госдуме и экспертном сообществе неоднократно обсуждалась возможность отмены или реформирования как ОГЭ, так и ЕГЭ, однако все подобные инициативы не получили поддержки. В апреле 2025 года депутаты отклонили законопроект о замене ЕГЭ итоговыми экзаменами по предметам, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что альтернатив действующей системе пока не поступало.