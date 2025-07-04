Слониха убила двух туристок на сафари в Замбии

В Мозамбике футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошла трагедия. Тренер команды Эдуарду Карвалью рассказал, что вечером 19 июня Жино после пробежки подошел к воде, и в этот момент на него напал крокодил.