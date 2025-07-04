Слониха убила двух туристок на сафари в Замбии

Две пожилые туристки погибли в результате нападения слонихи на сафари в Замбии. Об этом в четверг, 3 июля, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на местную полицию.
— Две пожилые туристки в Замбии были убиты слоном во время пешего сафари в национальном парке, — сказано в статье.
Уточняется, что погибшие — 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка. Слониха, рядом с которой находился слоненок, набросилась на пенсионерок, из-за чего они обе скончались на месте.
Гиды пытались остановить животное с помощью выстрелов, но у них не получилось. Слониха была ранена.
В Мозамбике футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошла трагедия. Тренер команды Эдуарду Карвалью рассказал, что вечером 19 июня Жино после пробежки подошел к воде, и в этот момент на него напал крокодил.