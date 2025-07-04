Подростков предупредили о новой уловке мошенников: теперь они выдают себя за психологов

Российские подростки оказались под прицелом аферистов, выдающих себя за школьных психологов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД.
Сообщается, что мошенники звонят несовершеннолетним по телефону и сообщают о неудовлетворительных результатах психологического тестирования. При этом аферисты уверяют ребенка, что данные тестирования оказались в открытом доступе и предлагают перейти по фишинговой ссылке.
При этом злоумышленники запугивают ребенка, в том числе и уголовной ответственностью за якобы утечку персональных данных и заставляют передавать курьерам все находящиеся дома деньги.
Напомним, жертвами мошеннических схем часто становятся дети и подростки, которые активно проводят время в онлайн-играх, мессенджерах и социальных сетях.
Так, в 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как подростки перечисляют аферистам миллионы рублей, читайте здесь на KP.RU.