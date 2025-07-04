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Подростков предупредили о новой уловке мошенников: теперь они выдают себя за психологов

МВД: Мошенники звонят подросткам под видом школьных психологов.

Источник: Комсомольская правда

Российские подростки оказались под прицелом аферистов, выдающих себя за школьных психологов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД.

Сообщается, что мошенники звонят несовершеннолетним по телефону и сообщают о неудовлетворительных результатах психологического тестирования. При этом аферисты уверяют ребенка, что данные тестирования оказались в открытом доступе и предлагают перейти по фишинговой ссылке.

При этом злоумышленники запугивают ребенка, в том числе и уголовной ответственностью за якобы утечку персональных данных и заставляют передавать курьерам все находящиеся дома деньги.

Напомним, жертвами мошеннических схем часто становятся дети и подростки, которые активно проводят время в онлайн-играх, мессенджерах и социальных сетях.

Так, в 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как подростки перечисляют аферистам миллионы рублей, читайте здесь на KP.RU.