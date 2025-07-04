Подростков предупредили о новой уловке мошенников: теперь они выдают себя за психологов

Сообщается, что мошенники звонят несовершеннолетним по телефону и сообщают о неудовлетворительных результатах психологического тестирования. При этом аферисты уверяют ребенка, что данные тестирования оказались в открытом доступе и предлагают перейти по фишинговой ссылке.