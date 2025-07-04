Антидепрессанты для растений: Эколог рассказал, как реанимировать залитые дождями культуры

Дренаж на участках, дренажные канавы, дренажные трубы прокладывать, многих это научило. На самом деле, те огородники и садоводы, которые этот дренаж сделали, то есть проложили у себя садочный канал или дренажные трубы, они вообще не пострадали. Уж не такие у нас были дожди, у нас не Таиланд, у нас не тропики. Поэтому самое главное сейчас делать выводы.