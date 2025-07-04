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Конгресс США принял «красивый законопроект» Трампа, который критиковал Маск

Трамп назвал данный документ «единым, большим, красивым законопроектом».

Источник: Аргументы и факты

Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов утвердила проект закона о расходах, который предусматривает снижение налогов, а также повышение потолка госдолга.

Законопроект был разработан по инициативе администрации президента США Дональда Трампа. Документ поддержали 218 конгрессменов, против выступили 214 человек.

Сенат одобрил данный законопроект 1 июля. Ожидается, что Трамп подпишет его в пятницу.

Президент США назвал документ «единым, большим, красивым законопроектом». В нём говорится о сокращении налогов и госрасходов в нескольких областях. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в сфере обороны. Так, будут увеличены расходы на создание системы ПРО «Золотой купол».

Американский бизнесмен Илон Маск неоднократно критиковал законопроект Трампа. В частности, по словам Маска, это связано с тем, что он предусматривает повышение потолка госдолга на пять триллионов долларов. В настоящее время госдолг Соединённых Штатов превышает 36 триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Маск предупредил об угрозе долгового рабства США из-за законопроекта Трампа.

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