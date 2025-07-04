Конгресс США принял «красивый законопроект» Трампа, который критиковал Маск

Президент США назвал документ «единым, большим, красивым законопроектом». В нём говорится о сокращении налогов и госрасходов в нескольких областях. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в сфере обороны. Так, будут увеличены расходы на создание системы ПРО «Золотой купол».