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В Минпросвещения рассказали о судьбе ОГЭ и шансах на возвращение традиционных экзаменов

В Минпросвещения не рассматривают полную или частичную отмену ОГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В России не планируют возвращаться к традиционной форме итоговых экзаменов, проводимых в 9-м и 11-м классах. Кроме того, не рассматривают и вопрос отмены ОГЭ. Об этом уведомили в Минпросвещения, пишет РИА Новости.

В Министерстве указали на нецелесообразность ввода старой системы сдачи экзаменов. По мнению представителей ведомства, ОГЭ имеет схожую с ЕГЭ структуру. Это позволяет девятиклассникам попробовать свои силы и решить вопрос с поступлением в 10-й класс.

«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — сказано в сообщении.

В этом году каждый старшеклассник имеет право на пересдачу экзаменов. Стоит напомнить, что повторные тестирования проводятся 3 и 4 июля. На обработку результатов заложено 7−14 дней.