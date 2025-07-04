В Минпросвещения рассказали о судьбе ОГЭ и шансах на возвращение традиционных экзаменов

В России не планируют возвращаться к традиционной форме итоговых экзаменов, проводимых в 9-м и 11-м классах. Кроме того, не рассматривают и вопрос отмены ОГЭ. Об этом уведомили в Минпросвещения, пишет РИА Новости.
В Министерстве указали на нецелесообразность ввода старой системы сдачи экзаменов. По мнению представителей ведомства, ОГЭ имеет схожую с ЕГЭ структуру. Это позволяет девятиклассникам попробовать свои силы и решить вопрос с поступлением в 10-й класс.
«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — сказано в сообщении.
В этом году каждый старшеклассник имеет право на пересдачу экзаменов. Стоит напомнить, что повторные тестирования проводятся 3 и 4 июля. На обработку результатов заложено 7−14 дней.