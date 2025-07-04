Сомнолог рассказал, как бессонница у подростков может опасно повлиять на здоровье сердца

Нарушения сна у подростков могут привести к серьезным долгосрочным проблемам со здоровьем. Бессонница может стать причиной роста артериального давления и увеличить риски развития болезней сосудов и сердца. Об этом KP.RU рассказал Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, невролог, заведующий отделением медицины сна Университетской клинической больницы № 3 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук.
— У подростков очень много увлечений, слишком много хочется узнать, успеть сделать столько, что на это не хватит и 24 часов в сутки. Ради своих увлечений, общения, работы над домашними заданиями подростки зачастую жертвуют своим сном, — отметил врач.
Основной причиной бессонницы у подростков, по словам эксперта, является нарушение гигиены сна. Это когда они ложатся спать слишком поздно, пытаясь успеть за вечер сделать все дела. Психологические нагрузки и стрессы также могут нарушить сон подростков.
Еще одной причиной нарушения сна является сбой биологических ритмов, когда организм подростков работает по собственному часовому поясу, а не по стандартному. Это затрудняет нормальный режим сна и бодрствования.
— Некоторые подростки становятся настоящими супер-совами. Их внутренние часы слишком поздно сигнализируют о переходе в режим сна и также слишком поздно дают команду проснуться и перейти в режим бодрствования, — подчеркнул медик.