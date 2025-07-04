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Врач рассказала, чем опасны ранние арбузы

Врач Тен: ранние арбузы выращивают с применением азотных удобрений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Арбузы, которые поступают в продажу уже в июне и начале июля, часто выращиваются с применением большого количества азотных удобрений, поэтому эти ягоды рекомендуется покупать не раньше августа, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Ранние арбузы (июнь — начало июля) часто выращивают с применением большого количества азотных удобрений. Нитраты в организме превращаются в опасные нитриты», — предупредила Тен.

В связи с этим врач рекомендует покупать арбузы в сезон, с августа по сентябрь, в проверенных местах и с подтверждающими безопасность товара сертификатами.