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Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле

Юрист Виноградов: семьи с детьми могут пересчитать пособие в сторону увеличения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Семьи с детьми, у которых в июле закончился срок выплаты единого пособия, могут пересчитать их в сторону увеличения, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Ключевым условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум», — поясняет эксперт.

Он напомнил, что вначале размер пособия равен половине от этой суммы. Если после выплаты среднедушевой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, начисляют 75%, а в случае нужды — максимальные 100%.

Таким образом, если материальное положение семьи за год ухудшилось, можно подать документы, и пособие пересчитают. Кроме того, теперь заработки несовершеннолетних, которые продолжают учебу, не учитываются в семейном доходе при расчете выплаты. Если появляется новорожденный, перерасчет осуществляется автоматически.