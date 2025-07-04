Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле

Таким образом, если материальное положение семьи за год ухудшилось, можно подать документы, и пособие пересчитают. Кроме того, теперь заработки несовершеннолетних, которые продолжают учебу, не учитываются в семейном доходе при расчете выплаты. Если появляется новорожденный, перерасчет осуществляется автоматически.