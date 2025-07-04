Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Семьи с детьми, у которых в июле закончился срок выплаты единого пособия, могут пересчитать их в сторону увеличения, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Ключевым условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум», — поясняет эксперт.
Он напомнил, что вначале размер пособия равен половине от этой суммы. Если после выплаты среднедушевой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, начисляют 75%, а в случае нужды — максимальные 100%.
Таким образом, если материальное положение семьи за год ухудшилось, можно подать документы, и пособие пересчитают. Кроме того, теперь заработки несовершеннолетних, которые продолжают учебу, не учитываются в семейном доходе при расчете выплаты. Если появляется новорожденный, перерасчет осуществляется автоматически.