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Риттер: Трамп должен понять, что Путин не верит пустым заявлениям

Трамп понимает, что для Вашингтона стратегически важно иметь хорошие отношения с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президенту США Дональду Трампу следует осознавать, что президент Российской Федерации Владимир Путин не верит «пустым заявлениям», считает аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.

Он прокомментировал высказывание Трампа о том, что он «не доволен».

«Я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают», — сказал Риттер.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, несмотря на «расхождение» позиций Путина и Трампа по ряду вопросов, возобновление общения является хорошим знаком для восстановления отношений.

Риттер подчеркнул, что Трамп понимает, что для Вашингтона стратегически важно иметь хорошие отношения с РФ.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал, что разговор продолжался около часа.

Ранее Трамп заявил, что не доволен ситуацией вокруг Украины, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».

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