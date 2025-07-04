Риттер: Трамп должен понять, что Путин не верит пустым заявлениям

Президенту США Дональду Трампу следует осознавать, что президент Российской Федерации Владимир Путин не верит «пустым заявлениям», считает аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.
Он прокомментировал высказывание Трампа о том, что он «не доволен».
«Я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, несмотря на «расхождение» позиций Путина и Трампа по ряду вопросов, возобновление общения является хорошим знаком для восстановления отношений.
Риттер подчеркнул, что Трамп понимает, что для Вашингтона стратегически важно иметь хорошие отношения с РФ.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал, что разговор продолжался около часа.
Ранее Трамп заявил, что не доволен ситуацией вокруг Украины, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».