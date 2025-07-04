В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ

«Приближение отопительного сезона всегда является одним из ключевых вызовов для жилищно-коммунального хозяйства любого региона, а в условиях суровой российской зимы заблаговременная и тщательная подготовка к нему приобретает стратегическое значение. От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все необходимые работы, зависит не только комфорт, но и безопасность миллионов граждан. Росстат с 1 июля 2025 года ввел новую форму статотчетности “1-ЖКХ (зима) срочная” для владельцев объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства», — сказал агентству Кошелев.