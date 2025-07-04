Эксперт рассказала, выгодно ли будет взять отпуск в июле

«В июле текущего года брать отпуск выгодно для работающих на окладной системе оплаты труда благодаря тому, что в июле 2025 года 23 рабочих дня. Немного выгоднее, чем в августе или сентябре 2025 года. Для сравнения: в августе 2025 — 21 рабочий день, в сентябре 2025 — 22 рабочих дня», — сказала Подольская.