Эксперт рассказала, выгодно ли будет взять отпуск в июле

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отпуск в июле этого года будет выгодным, поскольку в этом месяце наибольшее количество рабочих дней относительно остальных, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В июле текущего года брать отпуск выгодно для работающих на окладной системе оплаты труда благодаря тому, что в июле 2025 года 23 рабочих дня. Немного выгоднее, чем в августе или сентябре 2025 года. Для сравнения: в августе 2025 — 21 рабочий день, в сентябре 2025 — 22 рабочих дня», — сказала Подольская.
Она объяснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше «стоит» один рабочий день в рамках окладной системы оплаты труда (оклад, разделенный на количество рабочих дней в месяце). Поэтому в месяцы, на которые приходится много праздничных и выходных дней, брать отпуск невыгодно.