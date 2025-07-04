Движение по улице Крылова во Владивостоке временно под запретом. В течение месяца на участке будут прокладывать теплотрассу. Соответствующее постановление опубликовала администрация города, сообщает ИА PrimaMedia.
Ограничение охватывает территорию возле дома № 10 по улице Крылова. Временные меры действуют с 8.00 3 июля до 23.00 3 августа. На участке улицы Крылова от пересечения с улицей Некрасовская до дома № 10 будет организовано двустороннее движение, несмотря на то, что дорога является односторонней. Движение транспорта через данный участок будет временно прекращено. Также запрещена парковка транспортных средств.
Для удобства автомобилистов организован объезд через улицы Некрасовская, Гоголя и Щедрина.
Напомним, в субботу, 5 июля, в центре Владивостока временно изменится схема движения городских автобусов. Это связано с празднованием Дня города и перекрытием части улицы Светланской — от пересечения с Океанским проспектом до улицы Уборевича. Ограничение будет действовать с 00.00 до 21.00.