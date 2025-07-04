Движение по улице Крылова во Владивостоке временно под запретом

Ограничение охватывает территорию возле дома № 10 по улице Крылова. Временные меры действуют с 8.00 3 июля до 23.00 3 августа. На участке улицы Крылова от пересечения с улицей Некрасовская до дома № 10 будет организовано двустороннее движение, несмотря на то, что дорога является односторонней. Движение транспорта через данный участок будет временно прекращено. Также запрещена парковка транспортных средств.