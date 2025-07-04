После гибели замглавкома ВМФ во Владивостоке отменили Сабантуй

Заместитель главкома ВМФ России и бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Михаил Гудков погиб вместе со своими однополчанами. Он выполнял офицерский долг. В связи с трауром во Владивостоке отменили народный праздник окончания полевых работ Сабантуй. Об этом уведомили в пресс-службе правительства Приморского края.
Отмечается, что мероприятие должно было пройти на центральной площади во Владивостоке. Однако происшествие не позволяет провести торжество. До сих пор не уточняется количество погибших в операции.
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков, сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — оповестили в правительстве.
Известно, что Михаил Гудков погиб 2 июля. Его память будет увековечена на Курской земле. Подробнее в материале KP.RU.