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В Париже похитили банкира Олимова и освободили после уплаты выкупа

Владельца узбекского банка в Париже похитили и освободили избитым после уплаты выкупа.

Источник: Комсомольская правда

Французские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые похитили в Париже банкира и несколько дней удерживали его. Речь идет о Кахрамонжоне Олимове, владельце узбекского банка Anorbank, информирует издание Le Monde.

Сообщается, что Олимов был освобожден после того, как похитители получили выкуп. При этом на теле банкира были многочисленные синяки и ушибы, что свидетельствует о побоях, которые наносили ему похитители. Также в публикации сказано, что преступники угрожали расправиться с Олимовым.

Ранее трое жителей Магаданской области похитили знакомого и шантажировали его снимками, требуя полтора миллиона. Мужчину вывезли в лес, где угрожали пистолетом и произвели несколько выстрелов у ног.

Также сообщалось, что в июне в Москве полиция проводила проверку из-за сообщений о похищении человека на вокзале.

Напомним, трое жителей Ессентуков похитили человека, «выбивая» миллионный долг.