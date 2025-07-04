В Париже похитили банкира Олимова и освободили после уплаты выкупа

Французские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые похитили в Париже банкира и несколько дней удерживали его. Речь идет о Кахрамонжоне Олимове, владельце узбекского банка Anorbank, информирует издание Le Monde.
Сообщается, что Олимов был освобожден после того, как похитители получили выкуп. При этом на теле банкира были многочисленные синяки и ушибы, что свидетельствует о побоях, которые наносили ему похитители. Также в публикации сказано, что преступники угрожали расправиться с Олимовым.
Ранее трое жителей Магаданской области похитили знакомого и шантажировали его снимками, требуя полтора миллиона. Мужчину вывезли в лес, где угрожали пистолетом и произвели несколько выстрелов у ног.
Также сообщалось, что в июне в Москве полиция проводила проверку из-за сообщений о похищении человека на вокзале.
Напомним, трое жителей Ессентуков похитили человека, «выбивая» миллионный долг.