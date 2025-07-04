В Париже похитили банкира Олимова и освободили после уплаты выкупа

Сообщается, что Олимов был освобожден после того, как похитители получили выкуп. При этом на теле банкира были многочисленные синяки и ушибы, что свидетельствует о побоях, которые наносили ему похитители. Также в публикации сказано, что преступники угрожали расправиться с Олимовым.