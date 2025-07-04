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Глава Минобороны Саудовской Аравии провел тайную встречу с Трампом

Принц Халед бен Сальман Аль Сауд встретился с Дональдом Трампом в Белом доме, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме главу Минобороны Саудовской Аравии принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. Переговоры состоялись 3 июня. Встреча была тайной. Об этом сообщил Fox News.

Отмечается, что в ходе беседы Халед бен Сальман Аль Сауд и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Большую часть времени они посвятили отношениям с Израилем.

Помимо прочего, стороны говорили на предмет урегулирования иранского конфликта. Они затронули также возобновление переговоров по ядерной программе Тегерана и прекращение огня в Газе.

Дональд Трамп обсудил ближневосточный конфликт и с президентом России Владимиром Путиным. Они детально поговорили на предмет урегулирования ситуации вокруг Ирана.

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