Глава Минобороны Саудовской Аравии провел тайную встречу с Трампом

Американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме главу Минобороны Саудовской Аравии принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. Переговоры состоялись 3 июня. Встреча была тайной. Об этом сообщил Fox News.
Отмечается, что в ходе беседы Халед бен Сальман Аль Сауд и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Большую часть времени они посвятили отношениям с Израилем.
Помимо прочего, стороны говорили на предмет урегулирования иранского конфликта. Они затронули также возобновление переговоров по ядерной программе Тегерана и прекращение огня в Газе.
Дональд Трамп обсудил ближневосточный конфликт и с президентом России Владимиром Путиным. Они детально поговорили на предмет урегулирования ситуации вокруг Ирана.