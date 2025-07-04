MWM: Польша после закупок танков в Южной Корее передаст Украине старые Т-72

«После поставки новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объём поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91на Украину», — говорится в публикации.