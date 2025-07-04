Варшава заключила сделку с компанией Hyundai Rotem из Южной Кореи о приобретении 180 танков K2, чтобы передать устаревшие советские боевые машины Т-72 Вооружённым силам Украины, сообщает Military Watch Magazine.
В материале американского издания сказано, что польская сторона старается поставить Украине T-72, чтобы попытаться компенсировать огромные потери ВСУ в технике.
«После поставки новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объём поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91на Украину», — говорится в публикации.
Авторы материала заявили, что подписание последующего соглашения между Варшавой и Киевом «обеспечит сохранение темпов» поставок устаревших боевых машин украинской стороне.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что предназначенные для Вооружённых сил Украины австралийские танки Abrams застряли в Польше.