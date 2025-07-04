Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: Польша после закупок танков в Южной Корее передаст Украине старые Т-72

Варшава заключила сделку с компанией из Южной Кореи о приобретении 180 танков.

Источник: Аргументы и факты

Варшава заключила сделку с компанией Hyundai Rotem из Южной Кореи о приобретении 180 танков K2, чтобы передать устаревшие советские боевые машины Т-72 Вооружённым силам Украины, сообщает Military Watch Magazine.

В материале американского издания сказано, что польская сторона старается поставить Украине T-72, чтобы попытаться компенсировать огромные потери ВСУ в технике.

«После поставки новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объём поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91на Украину», — говорится в публикации.

Авторы материала заявили, что подписание последующего соглашения между Варшавой и Киевом «обеспечит сохранение темпов» поставок устаревших боевых машин украинской стороне.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что предназначенные для Вооружённых сил Украины австралийские танки Abrams застряли в Польше.