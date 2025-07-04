Опубликован прогноз погоды на 4 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных синоптиков Среднесибирского УГМС.
По прогнозу синоптиков, 4 июля ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. В некоторых районах возможен град.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 м/с, однако при грозе возможны шквалистые порывы, достигающие 15−20 м/с.
Температурный режим в течение суток будет достаточно комфортным: ночью столбики термометров покажут +14,+16°, а в дневные часы температура поднимется до +25,+27°.
Не забудьте взять с собой зонты и быть осторожными во время непогоды!