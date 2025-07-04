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В Иркутской области 44 выпускника получили 100 баллов по результатам ЕГЭ

У троих — два стобалльных результата, у одного участника — три.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 44 выпускника получили 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Три школьника получили 100 по двум предметам, а один сразу по трем дисциплинам. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

— Также 3205 участников ЕГЭ решили пересдать один из предметов, чтобы улучшить свои результаты. Это почти на тысячу желающих больше, чем годом ранее, — уточнил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В этом году за соблюдением порядка проведения наблюдали и родители учеников. За весь период экзаменов зафиксировали 12 нарушений, ученики пользовались бумажными шпаргалками или телефонами. Всех нарушителей удалили с экзаменов.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что обязательный экзамен по русскому языку на максимальные баллы сдали 11 выпускников школ.