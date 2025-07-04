Собирать и сжигать: Life.ru узнал у биолога, как избавиться от нашествия улиток на даче

В отличие от гусениц, которые обычно обгрызают листья по краям, улитки выгрызают середину, после чего фотосинтез нарушается и растения гибнут. И если слизни питаются только растениями нижнего яруса, то виноградные улитки способны повреждать также листву плодовых деревьев. К сожалению, ни у слизней, ни у улиток в Московском регионе нет естественных врагов.