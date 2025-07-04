Дэвис: Трамп должен пересмотреть решение по поставкам оружия Украине

Президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу следует пересмотреть своё решение, касающееся продолжения поставок вооружения украинской стороне, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он подчеркнул, что Трамп должен пересмотреть данное решение, если он планирует выйти победителем из конфликта на Украине.
«Если Трамп думает, что одержит победу в этом конфликте и выйдет из него в хорошем свете, то ему следует пересмотреть своё решение», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Дэвис отметил, что Трамп уже озвучил достаточно обещаний, которые не были исполнены. В частности, по его словам, речь идёт о словах Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине за 24 часа.
Дэвис выразил мнение, что Трамп «утомил» американцев".
«Трамп уже настолько утомил своё население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают поставлять оружие украинской стороне. При этом, по его словам, в США наблюдается истощение запасов оружия.