Эндокринолог раскрыла, какой продукт усиливает пользу кофе для организма

Кофе — это напиток, который многие пьют ежедневно, чтобы улучшить настроение и зарядиться энергией. Врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала, какой продукт поможет усилить его пользу.
— Лимон — это, поистине, волшебный плод, сок которого борется с конечными продуктами гликирования — главными факторами старения. А в кофе они есть из-за того, что зерна подвергают обжариванию, — поделилась врач.
Однако Павлова посоветовала при употреблении кофе с молоком заменить его на растительное — кокосовое, овсяное, соевое. По словам медика, важно читать этикетку перед покупкой, чтобы продукт был максимально чистый.
— В черном кофе американо или в эспрессо ноль калорий, зато самый маленький капучино с нежирным молоком и без сахара — это уже 50 калорий. Две кофейные кружки в день с молоком и сиропом — обернутся за неделю 2 тысячами лишних калорий, а то и больше, — пояснила специалист.
Сахар и сиропы могут быть вредны для здоровья, особенно при частом употреблении. Врач также посоветовала избегать добавления алкоголя в кофе.