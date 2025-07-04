Эндокринолог раскрыла, какой продукт усиливает пользу кофе для организма

— В черном кофе американо или в эспрессо ноль калорий, зато самый маленький капучино с нежирным молоком и без сахара — это уже 50 калорий. Две кофейные кружки в день с молоком и сиропом — обернутся за неделю 2 тысячами лишних калорий, а то и больше, — пояснила специалист.