Диетолог раскрыла безопасные порции мороженого для детей

Лето — лучшее время наслаждаться мороженым, но важно помнить, что как и у любого десерта, у этого лакомства есть свои плюсы и минусы. Диетолог, терапевт, спикер образовательных программ академии Докстарклаб Асият Байчорова рассказала KP.RU, как выбрать безопасные порции, чтобы не навредить здоровью.
— Мороженое быстро восстанавливает энергию за счет быстрых углеводов, в лакомстве из настоящего молока содержится калий. И оно поднимает настроение. Но все это хорошо, если мороженое качественное, а остальной рацион — сбалансированный, — объяснила специалист.
Тем не менее, есть важные ограничения, особенно для детей. Проблемы начинаются, когда порции становятся слишком большими, мороженое начинает заменять полноценные приемы пищи, или когда в рационе появляются дешевые сорта с сомнительным составом.
— Для детей до 2 лет мороженое не рекомендуется. Для детей 3−5 лет порция не должна превышать 50 г (полстаканчика) 2−3 раза в неделю, а для детей 6−10 лет — 80−100 г 3−4 раза в неделю, — уточнила специалист.
Напомним, цены на пломбир в вафельном стаканчике подскочили на 26%. В среднем теперь за 70-граммовый стаканчик придется заплатить 59 рублей, хотя год назад он стоил 47 рублей.