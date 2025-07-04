Диетолог раскрыла безопасные порции мороженого для детей

Лето — лучшее время наслаждаться мороженым, но важно помнить, что как и у любого десерта, у этого лакомства есть свои плюсы и минусы. Диетолог, терапевт, спикер образовательных программ академии Докстарклаб Асият Байчорова рассказала KP.RU, как выбрать безопасные порции, чтобы не навредить здоровью.