В Иркутске отремонтировали участок дороги на улице Улан-Баторской

В Иркутске обновили участок дороги с улицы Улан-Баторской вдоль общежития и корпусов Иркутского государственного университета. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Думы города, проезжую часть удалось привести в порядок благодаря тому, что она перешла в собственность муниципалитета.
— Также продолжим обустройство территории в Пади Долгой. В этом году установим габионы и пешеходный мостовой переход, урны, скамейки, дорожные знаки и полусферы, — уточнил председатель Думы Иркутска, депутат Евгений Стекачев.
С 2019 года территория пережила масштабное преображение. Теперь здесь есть все для отдыха и развлечений: зона для отдыха взрослых, игровая площадка, новое освещение, плитка, высадили газоны, кустарники и деревья.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что водитель автобуса из областного центра стал одним из лучших на Всероссийском конкурсе.