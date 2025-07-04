В Иркутске отремонтировали участок дороги на улице Улан-Баторской

В Иркутске обновили участок дороги с улицы Улан-Баторской вдоль общежития и корпусов Иркутского государственного университета. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Думы города, проезжую часть удалось привести в порядок благодаря тому, что она перешла в собственность муниципалитета.