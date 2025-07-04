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В Иркутске отремонтировали участок дороги на улице Улан-Баторской

Также в этом году продолжат работы на общественной территории Пади Долгой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске обновили участок дороги с улицы Улан-Баторской вдоль общежития и корпусов Иркутского государственного университета. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Думы города, проезжую часть удалось привести в порядок благодаря тому, что она перешла в собственность муниципалитета.

— Также продолжим обустройство территории в Пади Долгой. В этом году установим габионы и пешеходный мостовой переход, урны, скамейки, дорожные знаки и полусферы, — уточнил председатель Думы Иркутска, депутат Евгений Стекачев.

С 2019 года территория пережила масштабное преображение. Теперь здесь есть все для отдыха и развлечений: зона для отдыха взрослых, игровая площадка, новое освещение, плитка, высадили газоны, кустарники и деревья.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что водитель автобуса из областного центра стал одним из лучших на Всероссийском конкурсе.