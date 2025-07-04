Самолеты падают, здоровье портится: чем опасен период ретрофазы Нептуна с 4 июля по 10 декабря

Июль — месяц амбиций, страстей и внезапных поворотов. Нас ждут серьезные астрологические перемены: напряженный аспект между Марсом и Плутоном потребует от нас выдержки, а ретроградный Нептун затуманит разум, подбросив иллюзии вместо фактов. Это период, когда звезды проверяют нас на прочность: кто умеет ждать, готов меняться, а кто — идти наперекор ветру. Но если одним такие испытания пойдут на пользу, то для трех знаков зодиака июль может стать настоящей полосой препятствий. Подробнее об этом — в материале «ВМ».