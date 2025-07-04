Самолеты падают, здоровье портится: чем опасен период ретрофазы Нептуна с 4 июля по 10 декабря

В 2025 году Нептун будет находиться в ретрофазе с 4 июля по 10 декабря. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, что принесет россиянам этот период и чем он примечателен.
По ее словам, в период, когда Нептун находится в ретрофазе, важно быть внимательными с финансовыми операциями.
— Существует опасность денежных потерь при больших финансовых вложениях и операциях. Я бы рекомендовала воздержаться от большого количества трат в это время, — сказала она.
Эксперт отметила, что также есть угроза для тех, кто собирается в путешествие.
— В этот период опасно путешествовать, потому что есть высокая вероятность падения самолетов в воздухе и аварий, — считает Миронова.
Экстрасенс посоветовала в этот период больше думать о своем здоровье.
— Метеозависимые люди могут почувствовать увеличение артериального давления, бессонницу, головные боли и другие сосудистые изменения. Важно больше времени уделять себе и своему здоровью, — говорит собеседница «ВМ».
По ее мнению, в этом промежутке нужно налаживать новые связи, больше общаться с людьми и выстраивать бизнес. Благоприятным будет и переезд или ремонт в квартире.
Помимо этого, это удачный период для творческих людей: артистов, музыкантов, поэтов, деятелей шоу-бизнеса и публичных людей.
Июль — месяц амбиций, страстей и внезапных поворотов. Нас ждут серьезные астрологические перемены: напряженный аспект между Марсом и Плутоном потребует от нас выдержки, а ретроградный Нептун затуманит разум, подбросив иллюзии вместо фактов. Это период, когда звезды проверяют нас на прочность: кто умеет ждать, готов меняться, а кто — идти наперекор ветру. Но если одним такие испытания пойдут на пользу, то для трех знаков зодиака июль может стать настоящей полосой препятствий. Подробнее об этом — в материале «ВМ».