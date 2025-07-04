В Бурунди толпа убила шестерых человек, обвиненных в колдовстве

По словам чиновника, группа парней из этого движения ворвалась в дома около 10 граждан, обвиненных в колдовстве, и напала на них. Шесть человек были убиты, двое из них сожжены заживо. Остальных забили дубинками или били камнями, которые бросали им в головы.