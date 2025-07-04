Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван приятный размер пенсии для летчиков-испытателей

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России превысил 163 тысячи рублей на 1 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ.

Пенсия летчиков-испытателей продолжает расти.

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России превысил 163 тысячи рублей на 1 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ.

По информации фонда, к началу второго квартала этого года средний размер пенсионных выплат российским летчикам-испытателям достиг 163 120 рублей в месяц. Это на 13 тысяч рублей больше, чем в январе 2025 года. В фонде уточнили, что для работающих представителей данной категории средняя пенсия составляет 151 034 рубля, а для неработающих — 167 107 рублей, сообщают РИА Новости.

Ранее в Соцфонде рассказали о повышении средней пенсии в России. За последний год она выросла на 2,5 тысячи рублей.