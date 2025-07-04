Назван приятный размер пенсии для летчиков-испытателей

По информации фонда, к началу второго квартала этого года средний размер пенсионных выплат российским летчикам-испытателям достиг 163 120 рублей в месяц. Это на 13 тысяч рублей больше, чем в январе 2025 года. В фонде уточнили, что для работающих представителей данной категории средняя пенсия составляет 151 034 рубля, а для неработающих — 167 107 рублей, сообщают РИА Новости.