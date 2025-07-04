Солдат Вооружённых сил Украины Александр Постоенко свыше 20 дней шёл пешком к позициям РФ, чтобы сдаться в плен, сообщает ТАСС.
Украинец сбежал из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ.
«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот шёл, пока не вышел на хлопцев русских», — рассказал он агентству.
Постоенко уточнил, что он преодолел примерно 100 километров.
Мужчина добавил, что был насильно мобилизован в Днепропетровской области Украины. Сотрудники ТЦК забрали его прямо на улице.
Постоенко уже вступил в ряды отряда имени Мартына Пушкаря, в настоящее время он готовится к выполнению боевых задач.
Ранее сообщалось, что количество сбежавших из Вооружённых сил Украины с начала текущего года достигло показателя в 17 тысяч военных в месяц. С 1 января по 30 апреля было выявлено свыше 60 тысяч случаев СОЧ, а также более девяти тысяч случаев дезертирства.