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Солдат ВСУ прошёл пешком около 100 км, чтобы сдаться в плен ВС РФ

Александр Постоенко был насильно мобилизован в Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

Солдат Вооружённых сил Украины Александр Постоенко свыше 20 дней шёл пешком к позициям РФ, чтобы сдаться в плен, сообщает ТАСС.

Украинец сбежал из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ.

«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот шёл, пока не вышел на хлопцев русских», — рассказал он агентству.

Постоенко уточнил, что он преодолел примерно 100 километров.

Мужчина добавил, что был насильно мобилизован в Днепропетровской области Украины. Сотрудники ТЦК забрали его прямо на улице.

Постоенко уже вступил в ряды отряда имени Мартына Пушкаря, в настоящее время он готовится к выполнению боевых задач.

Ранее сообщалось, что количество сбежавших из Вооружённых сил Украины с начала текущего года достигло показателя в 17 тысяч военных в месяц. С 1 января по 30 апреля было выявлено свыше 60 тысяч случаев СОЧ, а также более девяти тысяч случаев дезертирства.