Помощницу школьного библиотекаря в США арестовали за совращение учеников

Американской учительнице, родившей ребенка от 13-летнего школьника, предъявили обвинения. По версии следствия, в 2019 году Лора Кэрон, преподававшая в начальной школе, совратила мальчика и зачала с ним малыша. Происхождение ребенка оставалось нераскрытым. В декабре прошлого года отец подростка, увидев фото пятилетней дочери Кэрон, заметил ее внешнее сходство со своим сыном и немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.