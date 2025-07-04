Помощницу школьного библиотекаря в США арестовали за совращение учеников

В штате Висконсин в Соединенных Штатах арестовали бывшую сотрудницу школы. Она подозревается в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщил портал WMTV.
Расследование началось в середине июня, после того как офис шерифа округа Вернон получил наводку. Информатор рассказал, что некая женщина неоднократно занималась сексом со школьниками.
После расследования арестовали 33-летнюю Эшли Бенсон, ранее она работала помощницей библиотекаря в начальной школе округа Вирокуа. Женщина предстала перед судом, который установил для нее залог в пять тысяч долларов (почти 400 тысяч рублей).
По условиям освобождения ей запретили контактировать с потерпевшими. Также ей нельзя оставаться наедине с несовершеннолетними, сказано в статье.
Американской учительнице, родившей ребенка от 13-летнего школьника, предъявили обвинения. По версии следствия, в 2019 году Лора Кэрон, преподававшая в начальной школе, совратила мальчика и зачала с ним малыша. Происхождение ребенка оставалось нераскрытым. В декабре прошлого года отец подростка, увидев фото пятилетней дочери Кэрон, заметил ее внешнее сходство со своим сыном и немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.