Дождливая пятница будет в Челябинской области

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 15.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 4 июля, у Алексия, Анастасии, Антония, Василиссы, Георгия, Иоанна, Ионы, Иулия, Максима, Никиты, Николая, Павла, Терентия, Феодора.
Между прочим, 4 июля 2025 года отмечают Ульянов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено опаздывать на встречи. Дело в том, что из-за этого велика вероятность пропустить какое-то значимое событие в своей жизни и упустить удачу.