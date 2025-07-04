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Дождливая пятница будет в Челябинской области

В пятницу, 4 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 83% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 15.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 4 июля, у Алексия, Анастасии, Антония, Василиссы, Георгия, Иоанна, Ионы, Иулия, Максима, Никиты, Николая, Павла, Терентия, Феодора.

Между прочим, 4 июля 2025 года отмечают Ульянов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено опаздывать на встречи. Дело в том, что из-за этого велика вероятность пропустить какое-то значимое событие в своей жизни и упустить удачу.