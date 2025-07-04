Дождливая пятница будет в Челябинской области

Между прочим, 4 июля 2025 года отмечают Ульянов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено опаздывать на встречи. Дело в том, что из-за этого велика вероятность пропустить какое-то значимое событие в своей жизни и упустить удачу.