В Омске в рукопашной схватке сойдутся «Шторм» и «Воин»

Долгожданный бой между Александром Шлеменко и чемпиона Европы по джиу-джитсу Гильерме Каденой состоится в G-Drive Арене 12 июля.
Поединок чемпиона мира по ММА Александра Шлеменко по прозвищу «Шторм» с задиристым испанским чемпионом организации Vendetta Fight Night Гильерме Каденой по прозвищу «Воин», запланирован в рамках турнира SFC 11. Предварительно, 5 июля, бойцы главного карда проведут открытую тренировку на главной сцене Пешеходного Любинского.
В рамках турнира зрителей ждет еще одна интересная встреча: боец STORM Shlemenko Fight Team Станислав Набоян сразится с бразильцем Фернандо Клейтоном Сильвой Де Сoузой. Их поединок также состоится 12 июля. Всего на турнире SFC 11 померятся силами 13 пар спортсменов.