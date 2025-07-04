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В Омске в рукопашной схватке сойдутся «Шторм» и «Воин»

Легендарный омский боец Шлеменко проверит на прочность челюсть испанца Кадены.

Источник: Комсомольская правда

Долгожданный бой между Александром Шлеменко и чемпиона Европы по джиу-джитсу Гильерме Каденой состоится в G-Drive Арене 12 июля.

Поединок чемпиона мира по ММА Александра Шлеменко по прозвищу «Шторм» с задиристым испанским чемпионом организации Vendetta Fight Night Гильерме Каденой по прозвищу «Воин», запланирован в рамках турнира SFC 11. Предварительно, 5 июля, бойцы главного карда проведут открытую тренировку на главной сцене Пешеходного Любинского.

В рамках турнира зрителей ждет еще одна интересная встреча: боец STORM Shlemenko Fight Team Станислав Набоян сразится с бразильцем Фернандо Клейтоном Сильвой Де Сoузой. Их поединок также состоится 12 июля. Всего на турнире SFC 11 померятся силами 13 пар спортсменов.