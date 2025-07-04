В Омске в рукопашной схватке сойдутся «Шторм» и «Воин»

Поединок чемпиона мира по ММА Александра Шлеменко по прозвищу «Шторм» с задиристым испанским чемпионом организации Vendetta Fight Night Гильерме Каденой по прозвищу «Воин», запланирован в рамках турнира SFC 11. Предварительно, 5 июля, бойцы главного карда проведут открытую тренировку на главной сцене Пешеходного Любинского.