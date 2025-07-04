Причина смерти звезды фильмов Тарантино Майкла Мэдсена: подробности

Названа причина смерти американского актера Майкла Мэдсена, который работал с известными режиссерами Квентином Тарантино, Ридли Скоттом, Майклом Ньюэллом и другими.
«Майкл Мэдсен, плодовитый характерный актер, наиболее известный по ролям насмешливых крепких парней в фильмах Квентина Тарантино “Бешеные псы” и “Убить Билла 2”, скончался утром в четверг от остановки сердца», — информирует телеканал NBC.
Напомним, Майкл Мэдсен умер в возрасте 67 лет. Тело актера нашли в его собственном доме.
За свою не такую уж долгую жизнь Майкл Мэдсен снялся более чем в 300 фильмах. Но прежде всего актера будут вспоминать по картинам Квентина Тарантино. Подробнее об этом творческом тандеме читайте здесь на KP.RU.
В прошлом году Мэдсен дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» и рассказал, что мог бы сделаться гангстером, если бы не кино. Подробности здесь на KP.RU.