В перечне террористов и экстремистов оказался 14-летний подросток: что о нем известно

Уроженец города Оренбурга Амир Шагатов*, которому только в апреле исполнилось 14 лет, попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.
Подросток родился 13 апреля 2011 года. Он стал самым молодым участником списка.
Теперь, согласно закону, он не может принимать участия в выборах, распространять любую информацию в интернете, пользоваться рядом финансовых услуг. Кроме того Амиру Шагатову* запрещено организовывать публичные мероприятия.
Ранее американский гражданин и наемник Райан Дэвид О’Лири* официально включён в национальный перечень террористов и экстремистов в России.
До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера и математика Михаила Вербицкого*. Решение об этом было принято на основе того, что он призывал к ударам по территории России.
Кроме того, Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов публициста Анатолия Несмияна*, известного также под псевдонимом Эль Мюрид*.
В начале апреля ведомство внесло в список террористов и экстремистов на территории России украинского политика Олега Магалецкого* и философа Вадима Штепу*.
В марте этого года правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга об ужесточении проведения банковских операций для лиц, внесенных в перечень экстремистов и террористов, в том числе для тех, кто находится в розыске. То есть, лиц из этого списка обязали согласовывать с Росфинмониторингом проведение всех банковских операций, направленных на обеспечение жизнедеятельности.
В конце прошлого года Государственная дума РФ официально расширила перечень оснований для включения физических лиц и организаций в список тех, кто имеет причастность к экстремистской деятельности или терроризму.
Теперь в него входят убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки, тяжкие телесные повреждения и хулиганство. Однако чтобы применять эти действия в качестве основания для внесения в перечень террористов Росфинмониторинга, должно быть установлено, что все эти противоправные действия были совершены на основе ненависти. В частности, политической или национальной.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.