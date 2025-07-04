Путин заявил о необходимости создать новый тренд: «Вы найдете, как выйти на пропаганду семьи»

Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие завершилось 3 июля. Форум длился два дня. В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что россиянам необходимо создать новый тренд на большую традиционную семью. С таким призывом он обратился к участникам мероприятия.
По словам президента России, творческие люди способны «выйти на пропаганду семьи». Владимир Путин отметил, что это важно для дальнейшего развития страны.
«Вы — люди творческие, умные — всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России», — заверил российский лидер.
Владимир Путин также добавил, что РФ совершит значительный прорыв в технологическом развитии. Это произойдет, если страна будет опираться на отечественные инновации и местные бренды. По словам Владимира Путина, в этом направлении начинается новый этап.
Российский лидер также побывал на выставке Национального центра «Россия». Он ознакомился с продукцией компании «Дикая Сибирь». Организация производит варенья и сиропы из таежных ягод, и кедровых орехов. Владимиру Путину напомнили о гормоне серотонине, который отвечает за ощущение счастья. По словам производителя, сахарный сироп способен вызвать это чувство. Тогда Владимир Путин поинтересовался о цене счастья. Баночка с сиропом стоит 204 рубля.
Кроме того, на выставке российских брендов «Знай наших» президент РФ взял попробовать домашний лимонад. Он похвалил основателя за производство отечественных альтернатив напиткам с добавлением сахара.
Владимир Путин, помимо прочего, обратился к иностранным брендам. Он сообщил, что Россия всегда открыта для желающих работать здесь. Президент РФ также отметил, что в стране особенно приветствуют людей с хорошим образованием и подготовкой, которые хотят трудиться на благо государства. Он упомянул и тех, кто желает воспитывать в России детей. Таких людей в России также всегда ждут.