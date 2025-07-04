Путин заявил о необходимости создать новый тренд: «Вы найдете, как выйти на пропаганду семьи»

Владимир Путин, помимо прочего, обратился к иностранным брендам. Он сообщил, что Россия всегда открыта для желающих работать здесь. Президент РФ также отметил, что в стране особенно приветствуют людей с хорошим образованием и подготовкой, которые хотят трудиться на благо государства. Он упомянул и тех, кто желает воспитывать в России детей. Таких людей в России также всегда ждут.