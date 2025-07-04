В Омске дерево рухнуло на легковой автомобиль

В Нефтяниках дерево упало на автомобиль. Об инциденте сообщил вчера, 3 июля, паблик «Жесть Омск» в социальной сети «Вконтакте».
Из подробностей происшествия известно, что авария произошла на пересечении улиц Химиков и 4-я Поселковая. В качестве причины случившегося, автор поста называет сильный вчерашний ветер, под натиском которого дерево упало на белый кроссовер. Также отмечено, что в результате падения дерева никто не пострадал.
Ситуацию прокомментировала администрация Омска, сообщив, что бригада управления дорожного хозяйства и благоустройства направлена для уборки упавшего дерева с проезжей части.