В Омске дерево рухнуло на легковой автомобиль

Из подробностей происшествия известно, что авария произошла на пересечении улиц Химиков и 4-я Поселковая. В качестве причины случившегося, автор поста называет сильный вчерашний ветер, под натиском которого дерево упало на белый кроссовер. Также отмечено, что в результате падения дерева никто не пострадал.