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В Омске дерево рухнуло на легковой автомобиль

Происшествие случилось вчера, 3 июля, во время накрывшей город непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтяниках дерево упало на автомобиль. Об инциденте сообщил вчера, 3 июля, паблик «Жесть Омск» в социальной сети «Вконтакте».

Из подробностей происшествия известно, что авария произошла на пересечении улиц Химиков и 4-я Поселковая. В качестве причины случившегося, автор поста называет сильный вчерашний ветер, под натиском которого дерево упало на белый кроссовер. Также отмечено, что в результате падения дерева никто не пострадал.

Ситуацию прокомментировала администрация Омска, сообщив, что бригада управления дорожного хозяйства и благоустройства направлена для уборки упавшего дерева с проезжей части.