Вучич призвал участников протестов отказаться от блокирования Белграда

Сербский лидер Александр Вучич призвал протестующих студентов, а также сторонников оппозиции не блокировать столицу Сербии с «раннего утра пятницы», он предупредил, что власти «будут вынуждены реагировать».
Вучич отметил, что протестующие «не любят Сербию», в связи с этим они пытаются «испортить» жизнь населению.
«Они решили вам блокировать выход на работу, нормальную жизнь, ощущение свободы в своей стране, в своих домах, на своём рабочем месте. Прошу их не только как президент республики, не только как человек, которому граждане оказали самое большое доверие. Прошу их как обычный человек — не делать этого, взяться за ум, не ненавидеть настолько свою страну, понять, что это — тяжкие уголовные преступления, против закона о безопасности движения, норм конституции и свободы передвижения. Мы не хотим реагировать, избегаем применение силы», — заявил Вучич в своём блоге в соцсети Instagram*.
Кроме того, он заявил, что власти Сербии ожидают попыток перекрыть движение в других городах.
Напомним, протестующие призвали к «тотальной блокаде» Белграда с 07:00 (08:00 мск) пятницы.
Ранее сообщалось, что Вучич во время протестов вышел из своей администрации в Пионерский парк и призвал к миру. Он подчеркнул, что действующая власть Сербии продолжит выполнять свои обязанности.
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