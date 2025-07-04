Вучич призвал участников протестов отказаться от блокирования Белграда

«Они решили вам блокировать выход на работу, нормальную жизнь, ощущение свободы в своей стране, в своих домах, на своём рабочем месте. Прошу их не только как президент республики, не только как человек, которому граждане оказали самое большое доверие. Прошу их как обычный человек — не делать этого, взяться за ум, не ненавидеть настолько свою страну, понять, что это — тяжкие уголовные преступления, против закона о безопасности движения, норм конституции и свободы передвижения. Мы не хотим реагировать, избегаем применение силы», — заявил Вучич в своём блоге в соцсети Instagram*.