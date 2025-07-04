Фонтан на набережной Спортивной гавани Владивостока возобновил свою работу. Ранее он был объектом ремонтно-восстановительных работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Подрядчик выполнил покраску декоративных плит фонтана. Работы выполнили краской, защищающей от грязи. Теперь следы от обуви на фонтане красоваться не будут.
По будням фонтаны работают с 10.00 до 22.00, а по выходным и праздничным дням — с 10.00 до 23.00.
Напомним, в начале июня неизвестные люди нарушили работу фонтанов в районе улицы Адмирала Фокина во Владивостоке, насыпав в них стирального порошка. Сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) их очистили и привели в порядок. В субботу, 7 июня, работа фонтанов была полностью восстановлена. В МЦУ Владивостока любителей несанкционированных «пенных» вечеринок призвали к сознательности. Попадание моющих средств в фонтан чревато выходом из строя оборудования.