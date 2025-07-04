Сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады украинских войск боец Александр Постоенко рассказал, что около трех недель шел к позициям ВС России, чтобы сдаться в плен.
— Я взял вещи и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, затем опять в Запорожье попал, позже вышел на Искру Донецкой области. И шел, пока не вышел на хлопцев русских, — сообщил он ТАСС, добавив, что преодолел почти 100 километров.
В ВСУ его забрали сотрудники ТЦК в Днепропетровской области прямо на улице, потом его раненого доставили из окрестностей Красноармейска.
Некоторое время назад Постоенко вступил в ряды отряда имени Мартына Пушкаря. В настоящее время он готовится к выполнению боевых задач по освобождению от ВСУ территории Новороссии.
ВСУ казнили 26 российских военных, которых взяли в плен или ранили в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Одного из них убили в Донецкой области в конце прошлого года. Об этом стало известно 30 июня из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о положении в области прав человека на Украине с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.