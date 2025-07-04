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Суд взыскал с актера Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ

Мировой суд Москвы постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с российского шоумена и актера Дмитрия Нагиева, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

Мировой суд Москвы постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с российского шоумена и актера Дмитрия Нагиева, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

«Выдан судебный приказ о взыскании оплаты за жилую площадь, а также коммунальных услуг — тепла и электроэнергии. Взыскатель — ГБУ “Эважд”, должник — Нагиев Дмитрий Владимирович», — уточнили в суде.

Размер накопленного долга у Нагиева не раскрывается.

Также сообщается, что суд взыскал задолженность по налогам и сборам с актрисы Жанны Эппле.

Мировой суд в Москве также взыскал с российского актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных услуг.