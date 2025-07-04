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Колесник: ВСУ все чаще бросает женщин на передний край

На Украине готовятся к началу призыва в ВСУ женщин.

Источник: Аргументы и факты

В ВСУ продолжает расти число женщин-военных. Как рассказал aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник, в радиоперехватах с переднего края линии боевого соприкосновения все чаще слышны женские голоса.

«В радиоперехватах слышны женские голоса, причем, это не дальняя связь, а в районе переднего края», — отметил он.

Парламентарий уточнил, что на Украине ведется подготовка к еще большему снижению возраста мобилизации и призыву женщин.

«Если они на штурмы отправят женщин… Зеленский пытается власть свою сохранить, поэтому это все и происходит», — добавил Колесник.

Ранее стало известно, что на Украине стартовала активная кампания по вербовке молодых девушек в ВСУ. Едва достигших совершеннолетия украинцев заманивают на должность боевых медиков по новому молодежному контракту «18−24» и отправляют на передовую. Одновременно 13-я бригада ВСУ «Хартия», сотрудничающая с «Азовом»* (террористическая организация, запрещенная в России) объявила о наборе девушек на должность операторов БПЛА.

*Организация признана в России террористической и запрещена.

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