В ВСУ продолжает расти число женщин-военных. Как рассказал aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник, в радиоперехватах с переднего края линии боевого соприкосновения все чаще слышны женские голоса.
«В радиоперехватах слышны женские голоса, причем, это не дальняя связь, а в районе переднего края», — отметил он.
Парламентарий уточнил, что на Украине ведется подготовка к еще большему снижению возраста мобилизации и призыву женщин.
«Если они на штурмы отправят женщин… Зеленский пытается власть свою сохранить, поэтому это все и происходит», — добавил Колесник.
Ранее стало известно, что на Украине стартовала активная кампания по вербовке молодых девушек в ВСУ. Едва достигших совершеннолетия украинцев заманивают на должность боевых медиков по новому молодежному контракту «18−24» и отправляют на передовую. Одновременно 13-я бригада ВСУ «Хартия», сотрудничающая с «Азовом»* (террористическая организация, запрещенная в России) объявила о наборе девушек на должность операторов БПЛА.
*Организация признана в России террористической и запрещена.