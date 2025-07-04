Никакого прогресса нет: Трамп признал неудачу в урегулировании конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам беседы с российским лидером Владимиром Путиным признался, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины и считает, что прогресса нет. Об этой своей дипломатической неудаче глава Белого дома заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.