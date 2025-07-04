Никакого прогресса нет: Трамп признал неудачу в урегулировании конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам беседы с российским лидером Владимиром Путиным признался, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины и считает, что прогресса нет. Об этой своей дипломатической неудаче глава Белого дома заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен [ситуацией]», — отметил Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос по поводу возможных подвижек в урегулировании украинского кризиса, президент США отметил, что никакого прогресса он не достиг.
Вечером 3 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп созвонились в пятый раз за полгода и беседовали почти час. Подробностями с журналистам поделился помощник президента Юрий Ушаков.
В частности, российский лидер заявил Дональду Трампу, что теми или иными путями, но Россия достигнет поставленных целей спецоперации. Наша страна не отступит, ведь именно из-за этого и началась конфронтация на Украине.
Кроме того Владимир Путин заверил своего американского коллегу в том, что Россия готова продолжать контакты в Стамбуле. Конкретные даты мировые лидеры не обсуждали, однако обсудили что переговоры останутся двухсторонними, США участвовать в них не будут.
Ранее США временно остановили поставки оружия на Украину, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger.
После этого руководитель политического отдела ведомства Элбридж Колби начал оправдываться за это решение. По словам американского чиновника, Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец конфликту.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец объяснил, в чем секрет фокуса с приостановкой поставок вооружений США на Украину. Происходящее он назвал хитрой бизнес-игрой президента США Дональда Трампа.