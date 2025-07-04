Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля

Козерогам астрологи советуют: не поддавайтесь своим капризам, чтобы не совершить ошибок, о которых позже пожалеете. Зацикливание на мелочах может отвлечь вас от более важных вещей. Прислушивайтесь к советам друзей и близких. Они помогут вам в трудную минуту. День будет продуктивным, если с вниманием отнестись к своим делам.