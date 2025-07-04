Отменено празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока

Во Владивостоке отменили проведение II Дальневосточного Сабантуя на центральной площади города, которое планировали провести в пятницу, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
Решение связано с гибелью в Курской области бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова, а также его товарища Наримана Шихалиева и других военнослужащих.
Праздник должен был стать частью недельной программы, посвящённой 165-летию Владивостока. Планировалось, что с 14 часов на центральной площади пройдут Кубок Приморского края по борьбе на поясах корэш, выступления творческих коллективов и народных артистов Республики Татарстан, а также творческая программа и традиционные татарские игры. Для гостей собирались организовать семь площадок с блюдами национальной кухни.
Остаётся вероятность переноса Сабантуя на другую площадку, и если такое решение будет принято, об этом сообщат дополнительно.
О других изменениях в программе празднования 165-летия города не сообщалось. Напомним, в субботу, 5 июля, на центральной площади с 11:00 планируется открытие фуд-корта дальневосточной кухни, ярмарки сувениров ручной работы «Маркет молодых» и выставки «Автосалон-2025» с различными моделями автомобилей. В течение дня на сцене будет идти развлекательная программа, а вечером состоятся концерты Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Город 312» и Олега Газманова. Завершить праздник планируют фейерверком.