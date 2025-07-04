Отменено празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока

О других изменениях в программе празднования 165-летия города не сообщалось. Напомним, в субботу, 5 июля, на центральной площади с 11:00 планируется открытие фуд-корта дальневосточной кухни, ярмарки сувениров ручной работы «Маркет молодых» и выставки «Автосалон-2025» с различными моделями автомобилей. В течение дня на сцене будет идти развлекательная программа, а вечером состоятся концерты Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Город 312» и Олега Газманова. Завершить праздник планируют фейерверком.