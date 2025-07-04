Эксперт Иваткина рассказала, как не попасться мошенникам на маркетплейсах

Мошенники реализуют различные схемы на маркетплейсах, чтобы выманить у россиян личные данные и в итоге похитить деньги. Среди них сценарий «найденная посылка», схема «ложный курьер» и другие. О том, как противостоять аферистам, информирует ТАСС со ссылкой на эксперта проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Марию Иваткину.
Эксперт напомнила, что сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают по телефону или в мессенджерах СМС-коды, пароли, а также полные банковские реквизиты, СНИЛС или ИНН.
«Уточнение адреса доставки происходит исключительно через личный кабинет или официальное приложение платформы. Курьеры не звонят с личных номеров для уточнения адреса», — сказала она, добавив, что все подобные вопросы должны решаться через официальную поддержку маркетплейса.
Как мошенники добиваются того, что жертвы сами перезванивают им, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем российских подростков предупредили о новой уловке мошенников: теперь они выдают себя за школьных психологов.