Эксперт Иваткина рассказала, как не попасться мошенникам на маркетплейсах

Мошенники реализуют различные схемы на маркетплейсах, чтобы выманить у россиян личные данные и в итоге похитить деньги. Среди них сценарий «найденная посылка», схема «ложный курьер» и другие. О том, как противостоять аферистам, информирует ТАСС со ссылкой на эксперта проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Марию Иваткину.