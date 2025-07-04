Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как улучшить память и способность к решению задач простым напитком

Британские ученые пришли к выводу, что чашка мятного чая способна заметно улучшить работу мозга.

Британские ученые пришли к выводу, что чашка мятного чая способна заметно улучшить работу мозга. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием 25 человек было зафиксировано значительное повышение памяти, внимания и умения решать задачи после употребления всего 200 мл мятного настоя. Результаты опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

Спустя 20 минут после приема напитка участники проходили серию когнитивных тестов. Те, кто пил мятный чай, показали улучшения по всем четырем заданиям, особенно в упражнениях на запоминание слов и изображений. При этом у них наблюдалось увеличение кровотока в префронтальной коре — области мозга, отвечающей за исполнительные функции.

Однако ученые подчеркнули, что улучшение когнитивных показателей происходило независимо от изменений кровообращения, что говорит о том, что мята влияет не только через повышение кислородного снабжения мозга. Скорее всего, эффект связан с ментолом — активным компонентом мяты, который воздействует на нейрохимию мозга, в том числе усиливая действие ацетилхолина — нейромедиатора, важного для памяти.

Ранее эксперт рассказала, что во время совместного обеда в ресторане лучше использовать «эффект зеркала».