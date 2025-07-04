Россиянам рассказали, как улучшить память и способность к решению задач простым напитком

Британские ученые пришли к выводу, что чашка мятного чая способна заметно улучшить работу мозга. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием 25 человек было зафиксировано значительное повышение памяти, внимания и умения решать задачи после употребления всего 200 мл мятного настоя. Результаты опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.
Спустя 20 минут после приема напитка участники проходили серию когнитивных тестов. Те, кто пил мятный чай, показали улучшения по всем четырем заданиям, особенно в упражнениях на запоминание слов и изображений. При этом у них наблюдалось увеличение кровотока в префронтальной коре — области мозга, отвечающей за исполнительные функции.
Однако ученые подчеркнули, что улучшение когнитивных показателей происходило независимо от изменений кровообращения, что говорит о том, что мята влияет не только через повышение кислородного снабжения мозга. Скорее всего, эффект связан с ментолом — активным компонентом мяты, который воздействует на нейрохимию мозга, в том числе усиливая действие ацетилхолина — нейромедиатора, важного для памяти.
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