Россиянам рассказали, как улучшить память и способность к решению задач простым напитком

Однако ученые подчеркнули, что улучшение когнитивных показателей происходило независимо от изменений кровообращения, что говорит о том, что мята влияет не только через повышение кислородного снабжения мозга. Скорее всего, эффект связан с ментолом — активным компонентом мяты, который воздействует на нейрохимию мозга, в том числе усиливая действие ацетилхолина — нейромедиатора, важного для памяти.