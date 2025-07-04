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SCMP: Ван И дал понять Каллас, что КНР невыгодно «поражение» РФ

Конфликт на Украине является одним из основных источников разногласий между КНР и ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, говоря о конфликте на Украине, дал понять главе дипломатии ЕС Кайе Каллас, что Китаю невыгодно «поражение» РФ, говорится в публикации китайского издания South China Morning Post.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. Они утверждают, что это связно с «вниманием» со стороны Соединённых Штатов.

«Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение РФ на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все своё внимание на Пекин», — сказано в материале.

Авторы публикации отметили, что украинский конфликт является одним из основных источников разногласий между КНР и ЕС.

Ранее сообщалось, что Ван И в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем в Берлине заявил, что Китай не поставляет сторонам конфликта на Украине летальное оружие.