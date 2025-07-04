SCMP: Ван И дал понять Каллас, что КНР невыгодно «поражение» РФ

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, говоря о конфликте на Украине, дал понять главе дипломатии ЕС Кайе Каллас, что Китаю невыгодно «поражение» РФ, говорится в публикации китайского издания South China Morning Post.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. Они утверждают, что это связно с «вниманием» со стороны Соединённых Штатов.
«Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение РФ на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все своё внимание на Пекин», — сказано в материале.
Авторы публикации отметили, что украинский конфликт является одним из основных источников разногласий между КНР и ЕС.
Ранее сообщалось, что Ван И в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем в Берлине заявил, что Китай не поставляет сторонам конфликта на Украине летальное оружие.